Inter, in Europa avversari alla portata. Obbligo di provare ad alzare la coppa

Neanche il tempo di finire il campionato che l'Inter dovrà subito tornare in campo per riprendere il cammino in Europa League. La Serie A taglierà il traguardo nel primo weekend di agosto, ma già a metà della settimana i nerazzurri voleranno in Germania (in una città tra Francoforte, Duisburg, Gelsenkirchen e Colonia) per affronteranno in gara secca gli spagnoli del Getafe. E poi tutto in due settimane, attraverso match singoli che decreteranno il passaggio del turno in soli novanta minuti. A ben vedere, l'Inter di Antonio Conte ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo e provare a vincere la vecchia Coppa Uefa. Tra le squadre più pericolose, certamente vanno segnalate il Manchester United, l'Olympiakos padrone della Grecia, il Bayer Leverkusen e la vincente tra Siviglia e Roma. Squadre forti e capaci di tutto in un'ora e mezza di gioco, ma comunque inferiori nel complesso ai nerazzurri. Che, a prescindere da come andrà a finire in campionato, hanno l'obbligo di puntare al trofeo e poi ripartire più preparati nella prossima edizione della Champions League. Sul modello di quanto fatto da Siviglia, Atletico Madrid e Chelsea negli ultimi anni. Vittoria che regalerebbe finalmente una dimensione più internazionale, appunto, dopo tanti, troppi anni.