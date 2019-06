Inter in fila per B. Fernandes, ma lo Sporting CP spara alto: 70 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes e lo Sporting CP sono pronti a dirsi addio. Secondo quanto riporta O Jogo, il presidente dei biancoverdi Frederico Varandas starebbe infatti pensando di vendere il talento ex Samp e Udinese, così come Marcos Acuña, per finanziare il mercato in entrata. Non sarà facile però trovare un'offerta che possa accontentarlo, almeno per quanto riguarda Fernandes, valutato dai 'Leoni' ben 70 milioni di euro. Tanto da rifiutare un'allettante proposta da 55 milioni più due contropartite tecniche formulata dal Manchester City, che si è subito chiamato fuori dalla corsa. Alla finestra restano così Inter, Tottenham, Atletico Madrid, Manchester United e Liverpool.