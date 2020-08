Inter in finale di Europa League. Diciotto anni dopo Lukaku meglio del Fenomeno

Diciotto anni dopo l'ultima volta in semifinale di Coppa UEFA-Europa League l'Inter centra la qualificazione all'atto finale della seconda competizione europea per club. L'11 aprile 2002 ad avere la meglio sui 180' fu il Feyenoord grazie all'1-0 conquistato a San Siro e al successivo 2-2 in quel di Rotterdam. Di seguito la formazione titolare con la quale l'Inter, allora allenata da Hector Cuper, scese in campo contro gli olandesi.

Inter: Toldo; Ferraro, Di Biagio, Materazzi, J. Zanetti; Seedorf, Emre, C. Zanetti, Dalmat; Ronaldo. Ventola. Allenatore: Cuper.