Inter, in Germania sicuri: Lazaro sta per fare le visite con il Borussia Mönchengladbach

Valentino Lazaro, lo scorso anno ceduto in prestito dai nerazzurri al Newcastle e non riscattato dagli inglesi, potrebbe presto fare ritorno in Bundesliga, visto che in Germania scrivono del suo trasferimento al Borussia Monchengladbach ormai ad un passo. Secondo quanto si apprende da Fohlen Hautnah, l'esterno austriaco avrebbe già programmato le visite mediche con quello che diventerebbe il suo nuovo club, prima di chiudere l'affare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lazaro viaggia spedito verso il Monchengladbach.