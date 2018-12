Inter, in Inghilterra si rilancia l’idea Ozil

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna attuale per il mercato italiano il profilo di Mesut Ozil. Il centrocampista tedesco dell’Arsenal sembra realmente ai ferri corti con i Gunners, complice un rendimento non all’altezza ed un atteggiamento di scarso attaccamento alla maglia che i sostenitori gli rimproverano da troppo tempo. La conseguenza inevitabile pare essere il divorzio anticipato tra le parti: una scelta che sconfesserebbe il recente rinnovo milionario che ha sancito la permanenza dell’ex Real Madrid all’Emirates, ma che forse converrebbe ad entrambi i protagonisti della vicenda. In Inghilterra c’è la convinzione che tra i club potenzialmente interessati al tedesco ci sia anche l’Inter: determinata a trovare una soluzione vantaggiosa tecnicamente a un presso decisamente inferiore Alle qualità di cui Ozil potrebbe disporre. Ovviamente, a patto che la voglia di tornare fuoriclasse sia più forte di tutto il resto.