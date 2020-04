Inter, in lista l'esercito degli ultratrentenni. Meglio un attaccante futuribile

Alexis Sanchez: 31 anni. Pierre-Emerick Aubameyang: 31 anni (a giugno). Edinson Cavani: 33 anni. Dries Mertens: 33 anni. Olivier Giroud: 34 anni (a settembre). Sono loro, l’esercito degli ultratrentenni. In lista del mercato degli acquisti per la prossima estate o quel che sarà. Linea in perfetta concorrenza con il reparto difensivo (Kumbulla primo obiettivo, Bastoni una manna dal cielo) e quello intermedio (Chiesa, Tonali ed Emerson Palmieri in cima all’elenco. Pogba in qualche modo rientra, con Alcantara siamo davvero al limite). Davanti dove con Lautaro bisognerà stare in all’erta per evitare brutte sorprese, Icardi cacciato senza remore e ora possibile portatore di plusvalenze ricchissime, il Nino Maravilla verso il più che probabile ritorno a Manchester, va detto che i profili attenzionati dal club di Suning hanno tutti in comune un fattore età non certo futuribile. D’accordo che come ammesso dallo stesso ad Beppe Marotta, quello che ci aspetta sarà un “mercato povero dove sarà importante ricorrere agli scambi e al vivaio”, nondimeno con Lukaku ad oggi unico certo di un posto nell’attacco nerazzurro del futuro, con 140 milioni di euro da riscatti sullo sfondo, forse sarebbe bene spendere per un altro profilo offensivo sostenibile negli anni a venire. A maggior ragione se dovesse partire Lautaro, il popolo nerazzurro si aspetta non una semplice spalla di Romelu, ma un centravanti dalla carta d’identità accettabile e comunque ai livelli dello stesso belga. Una via di mezzo per Conte tra il modello irraggiungibile Griezmann e quello rappresentato da Cavani, in evidente calo fisico e tecnico.