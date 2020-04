Inter, in pole se Mertens non rinnova col Napoli. Vecino la carta per arrivare a Kean

Si preannuncia un mercato in fermento per l'Inter. I nerazzurri sono già al lavoro per sondare alcune piste che possano poi tramutarsi in trattative di mercato il prossimo giugno. In attacco sono sempre insistenti le voci dalla Spagna che vorrebbero Lautaro Martinez verso il Barcellona con i nerazzurri che starebbero cercando delle alternative. Il nome più gettonato, riporta l'edizione odierna di Tuttosport potrebbe essere Dries Mertens qualora il belga non dovesse rinnovare col Napoli.

Vecino la chiave per Kean - Ci sarebbe un altro nome per il reparto offensivo nerazzurro. Secondo il quotidiano sportivo, Beppe Marotta avrebbe effettuato uno scatto anche per Moise Kean dell'Everton. Per convincere Carlo Ancelotti l'Inter potrebbe mettere sul piatto Matias Vecino, giocatore assai gradito all'ex tecnico del Napoli.