Inter, in sede ancora nessuna traccia di Zhang e Conte. Incontro già andato in scena stanotte?

L'emittente Sky Sport fa il punto sull'incontro odierno fra Antonio Conte e Steven Zhang. In mattinata, nella sede di Viale della Liberazione, si sono visti gli uomini mercato Beppe Marotta e Piero Ausilio, mentre dei due protagonisti del faccia a faccia non vi è ancora traccia. Per questo, l'emittente non esclude altri due possibili scenari: il primo è che Zhang e Conte si stiano incontrando in altra sede rispetto al quartier generale nerazzurro. Il secondo è che i due si siano già visti e parlati questa notte. Ma di certezze, al momento, non ce ne sono.