Inter, in settimana blitz di Marotta a Manchester per Lukaku: si tratta

L'Inter continua a cercare un modo per arrivare a Romelu Lukaku e La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di un blitz di Beppe Marotta in programma per questa settimana, con il dirigente che dovrebbe incontrare il Manchester United per provare a trovare un accordo.

Tournèe - Il centravanti belga è partito con il resto della squadra per le amichevoli in Australia e Asia ma questo non cambia niente: i nerazzurri proveranno a far abbassare le pretese dei Red Devils che partono da una richiesta di 83 milioni di euro.