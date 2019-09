© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sarà solo il turno infrasettimanale contro la Lazio nell'agenda degli impegni dell'Inter di questa settimana. Come riporta CalcioeFinanza.it nei prossimi giorni si svolgerà il CdA del club nerazzurro che approverà il bilancio chiuso al 30 giugno 2019. Secondo quanto riferito dal portale dopo l’esercizio 2018/19, chiuso con ricavi record per 346,9 milioni di euro e una perdita di circa 17,7 milioni di euro, il club nerazzurro dovrebbe chiudere il bilancio con ricavi per circa 400 milioni di euro e un possibile rosso, in attesa di ulteriore dettagli sui conti che quindi usciranno in settimana.