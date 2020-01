© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prossima settimana potrebbe portare novità sul futuro di Arturo Vidal. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Fernando Felicevich, procuratore del giocatore cileno del Barcellona, è in Italia. Felicevich ha diversi assistiti in Serie A, da Erick Pulgar della Fiorentina fino a Gary Medel del Bologna passando per Alexis Sanchez. Non è però escluso che ci sia un incontro con la società nerazzurra per capire i margini di un approdo a Milano dell'ex Juventus.