Inter, in sospeso tra fuoco e ragione

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il fragore suscitato dalle parole di Antonio Conte è tempo di risposte concrete, sia sul fronte dello spogliatoio che su quello societario. In casa nerazzurra la sconfitta patita contro il Borussia Dortmund non è passata inosservata, e non certo per le difficoltà che ciò potrà comportare nell’ottica del passaggio del turno nella massima competizione europea. Le considerazioni del tecnico interista hanno ratificato la sua posizione di uomo forte e simbolo assoluto del neonato progetto meneghino, spingendo verso la massima aspirazione possibile il lavoro suo e di chi lo circonda. Quelle che ad un primo sguardo possono apparire alla stregua di lamentele fini a sé stesse, hanno invece la bruciante passione di un professionista perfezionista che rifugge la sconfitta alla stregua della sua peggiore inimicizia, e che non riesce a tollerare che qualcuno possa anche solo pensare di assuefarsene. Per questo motivo è arrivata la decisione di scommettere sul “cavallo” nerazzurro nonostante i tanti corteggiamenti che hanno contraddistinto la sua ultima primavera, per la consapevolezza di poter crescere insieme ad una struttura che potesse assumere la sua immagine alla stregua di un simbolo assoluto. Ora subentra il lavoro di chi lo ha voluto ed ha spinto per portare a Milano anche questo genere di sfuriate: Beppe Marotta dovrà sfoggiare la sua proverbiale diplomazia unita alla sagacia dirigenziale che lo contraddistingue per evitare scompensi e riportare le polemiche delle ultime ore su un piano di normalizzazione per l’opinione pubblica, facendole fruttare come stimolo in vista di una sessione di gennaio in cui l’Inter non avrà molto da riparare, ma tanto ancora da costruire per rinvigorire una struttura di un progetto che sta funzionando ma che necessita di ulteriori migliorie per poter essere equiparato ai migliori.