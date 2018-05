Inter, in vantaggio sulla concorrenza per Cancelo: la Juve alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Joao Cancelo è ancora tutto da scrivere e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola prova a fare il borsino su quella che potrebbe essere la sua maglia nella prossima stagione. L'Inter spera ancora di poterlo trattenere, nonostante le parole di Spalletti nella settimana scorsa, e al momento i nerazzurri sono in leggero vantaggio sulle altre concorrenti. A seguire il ritorno al Valencia, senza però dimenticare il Manchester United, pronto all'offerta per provare ad accaparrarsi il portoghese. Infine la Juventus: per la rosea c'è un 10% di possibilità che il giocatore possa continuare a giocare in Serie A, ma con i bianconeri.