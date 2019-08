© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro dell'attacco dell'Inter. La società nerazzurra non molla: chiede sempre 80 milioni di euro per far partire l'argentino. Un avviso a Juventus, Roma e Napoli, che puntano ai saldi di fine mercato. L'Inter però non molla e ha fissato una cifra importante, intenzionata a non svendere una punta che a 26 anni ha fatto 124 gol con la maglia nerazzurra.