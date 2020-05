Inter, incasso da riscatti in pericolo. Risuona il monito di Marotta

Si facevano già i conti per quanto riguarda i riscatti, senza tuttavia fare i conti con il coronavirus che irrimediabilmente condizionerà i budget dei (grandi) club europei, costringendoli pure ad abbassare il monte ingaggi. D'altra parte l'ultima dichiarazione in termini di mercato dell'ad Beppe Marotta resta ancora attualissima. "Sarà un mercato povero, fatto di scambi e attenzione al vivaio, laddove è inevitabile un calo dei prezzi generale".

Perciò non deve sorprendere più di tanto se PSG (Icardi), Bayern (Perisic), Newcastle (Lazaro) e Lokomotiv (Joao Mario) chiedano sconti o siano pronti a ritirarsi dall'eventuale impegno, magari più fattibile qualora le scadenze vengano spostate al 2021 con nuove intese. Ecco che un potenziale incasso di oltre 130 milioni di euro, improvvisamente, potrebbe trasformarsi in un introito ben più basso o, in alcuni casi, prorogato all'estate dell'Europeo.

Per questo motivo, tra gli altri, l'Inter non ha mai chiuso del tutto la porta al Barcellona per Lautaro Martinez, sul quale d'altra parte neppure il club nerazzurro ha in mente di fare sconti. A meno che i blaugrana non mettano sul piatto pedine diverse da quelle inizialmente proposte e non gradite in Viale della Liberazione. Oggi e per i prossimi mesi, pochi saranno i fortunati in grado di fare cassa. Nulla di più importante nell'era post-coronavirus.