Inter, incerto il futuro di Cancelo. Nubi su Skriniar

Nubi sul futuro nerazzurro di Joao Cancelo, cielo leggermente velato per quanto riguarda Milan Skriniar. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per il portoghese il riscatto (circa 40 milioni da dare al Valencia) resta complicato e lui ancora non si è espresso sulla volontà di restare a Milano. Sul fronte Skriniar, invece, le parole dell'agente hanno gettato qualche ombra sulla sua permanenza, ma l'ex Samp ha già manifestato il desiderio di restare in nerazzurro. Lo riporta Fcinternews.it