Il Manchester City minaccia l'Inter. Pep Guardiola vuole Milan Skriniar: il tecnico, scrive oggi Tuttosport, non è soddisfatto dei suoi centrali e a gennaio pretende di andare subito sul ventiquattrenne slovacco dell'Inter. Laporte è infortunato, Stones ha un fastidio muscolare da agosto e Otamendi non è in condizione. Antonio Conte non vuole privarsene assolutamente e Marotta non lo cederà, ma intanto Guardiola ha pronta l'offerta: a gennaio vuole Skriniar per il suo City.