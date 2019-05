© foto di Imago/Image Sport

Alexis Sanchez vuole lasciare il Manchester United in estate e il ritorno in Italia è in cima alle sue preferenze. L'agente del cileno, Fernando Felicevich, negli scorsi giorni era a Milano dove ha incontrato i dirigenti dell'Inter con i nerazzurri interessati a capire la fattibilità dell'operazione. A riportarlo è il sito della Gazzetta dello Sport.