Inter, incontro con l'agente di Kevin Prince Boateng

© foto di J.M.Colomo

Non solo Las Palmas. Secondo quanto riferisce l'edizione brasiliana di Fox Sports, anche Edoardo Crnjar, agente di Kevin Prince Boateng, sarebbe a Milano per incontrare l'Inter e proporre ai nerazzurri il proprio assistito. Sarebbe di certo un trasferimento clamoroso visto il passato del giocatore, per anni al servizio del Milan.