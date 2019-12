L'Inter non mostra fretta per il rinnovo di Lautaro Martinez, ma intanto venerdì a San Siro c’erano pure Beto Yaqué e Rolando Zarate, procuratori del Toro. Come ricorda Tuttosport gli agenti resteranno a Milano anche per la sfida dei nerazzurri con il Barcellona e non solo per godersi lo spettacolo. Nei prossimi giorni è possibile un incontro fra gli agenti dell'argentino e la coppa Marotta-Ausilio. L'Inter - si legge - non ha alcuna fretta di trattare il rinnovo di Martinez. Il contratto, con scadenza 2023, è ancora molto lungo e l’ingaggio gli è stato già adeguato dopo quanto fatto la prima stagione (attualmente si attesta a 2,5 milioni, compresi i diritti di immagine).. Il club, tra l’altro, non appare neanche particolarmente preoccupato per la clausola rescissoria valida solo per l’estero (e fino al 15 luglio) presente nel contratto dell’argentino. Un po’ perché incassare 111 milioni porterebbe a una plusvalenza di quasi cento, un po’ perché Martinez ha un debito di riconoscenza non ancora saldato nei confronti dell’Inter e soprattutto perché in questi casi, più di ogni cosa, conta la volontà del giocatore e Lautaro è totalmente coinvolto per la causa.