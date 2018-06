Inter, incontro con la Roma per Nainggolan e c'è anche Dembelè

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter accelera per Nainggolan e Dembelè. Secondo quanto riporta FcInternews.it infatti la prossima settimana andranno in scena nuovi contatti tra la dirigenza nerazzurra e il Tottenham per il centrocampista belga mentre è in programma un incontro con la Roma per Radja Nainggolan nella giornata di mercoledì. L'Inter dovrebbe presentare un'offerta da 26 milioni di euro più il cartellino di Pinamonti.