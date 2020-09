Inter, incontro in corso tra Ranocchia e i suoi agenti: il Genoa spinge per il suo ritorno

Incontro in corso a Milano tra il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia e i suoi agenti. Il centrale nerazzurro è in uscita e il Genoa vorrebbe regalarlo a Rolando Maran per la stagione appena cominciata, per quello che sarebbe un ritorno per l'italiano classe 1988. Resta da capire la volontà del calciatore. A riportarlo è Sportitalia.