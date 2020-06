Inter, incontro in vista tra Marotta e il Chelsea per Emerson Palmieri: si cerca l'accordo

L'Inter non molla Emerson Palmieri e spera di arrivare presto a una fumata bianca per riportare il terzino mancino in Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Marotta e il Chelsea e il dirigente spera di riuscire a trovare l'accordo per l'oriundo.