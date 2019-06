Inter, incontro Marotta-Giulini per chiudere l'affare Barella

© foto di Federico Gaetano

E' previsto tra oggi e la settimana corrente, un summit di mercato tra Marotta, amministratore delegato dell'Inter, e Giulini, presidente del Cagliari, per provare ad arrivare alla fumata bianca nell'affare Barella. Il club sardo non abbassa le pretese, servono 50 milioni per prenderlo. Potrebbero essere inseriti Bastoni ed Esposito per abbassare le pretese cagliaritane, anche se in questo senso i nerazzurri non hanno ancora sciolto le riserve. La sensazione è che serva ancora un po' di tempo prima di arrivare all'accordo, ma dopo l'Europeo U21 Barella sarà un nuovo giocatore dell'Inter.