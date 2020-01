© foto di Insidefoto/Image Sport

Sky Sport spiega che l'Inter ha raggiunto una base d'intesa sul contratto di Olivier Giroud. C'è stato un incontro in sede all'Inter: Michael Manuello coi partner italiani, Morabito, Materazzi e Antonini, è arrivata l'intesa su due anni e mezzo di contratto. Tutto, però, è vincolato al passaggio in questa sessione di mercato: l'Inter vuole Giroud ma solo adesso. Manca la fumata bianca col Chelsea, l'intesa ancora non c'è. I Blues vogliono tra 8 e 10 milioni, l'Inter può offrire la metà.