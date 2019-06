Inter, incontro positivo per Barella: Eder può rientrare nell'affare

© foto di Federico Gaetano

Dopo l'appuntamento di ieri che ha coinvolto Ausilio e Marotta con l'agente di Barella, oggi c'è stato il primo incontro milanese tra Inter e Cagliari. Per i nerazzurri c'erano Ausilio e Baccin, mentre per i sardi erano presenti il ds Carli e Colombo. L'incontro è stato positivo, ma la valutazione che il club di Giulini fa del centrocampista che piace a Conte non si smuove da 50 milioni di euro.

Modalità di pagamento - Il Cagliari ha aperto alla possibilità che la cifra venga raggiunta da una parte fissa e da una parte legata ai bonus, incontrando il favore dei dirigenti interisti. Suning è pronto a mettere sul piatto 35 milioni netti più 15 di bonus.

Le possibili contropartite - Uno dei nomi principali che potrebbero abbassare la valutazione cash di Barella è quello del difensore che ha giocato l'ultimo anno a Parma, Bastoni. Carli avrebbe fatto anche il nome di Eder in vista della prossima stagione, con l'italo brasiliano che attualmente gioca in Cina al Jiangsu Suning, club legato allo stesso proprietario dell'Inter. A riportarlo è Sky Sport.