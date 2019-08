© foto di Insidefoto/Image Sport

E' durato più di un'ora l'incontro in sede Inter tra i dirigenti dell'Inter e Silvano Martina, procuratore che cura gli interessi di Edin Dzeko. Oltre a Lukaku, il club nerazzurro sta provando a stringere anche per l'attaccante bosniaco che la Roma valuta 20 milioni di euro. L'Inter, in questo momento, è arrivata a offrire 15 milioni di euro per l'ex Wolfsburg.