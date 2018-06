Inter, incontro tra il Genoa e Damiani per il portiere Ionut Radu

Il Telegraph su Touré: "Sono fuori per distruggere il mito di Pep"

Man United, in settimana previste le visite mediche di Dalot

Villarreal, Cazorla con la prima squadra per il ritiro pre-campionato

PSG, cessioni obbligate per rientrare nei parametri: Di Maria in partenza

Manchester United, Fellaini in trattativa con l'Arsenal

Tottenham, Pochettino dice no al Real: non vuole passare da mercenario

Guardiola: "Non commento Yaya Touré. Sané? Riposerà e tornerà al top"

Arsenal, nuovo colpo in arrivo: dopo Lichtsteiner ecco Papastathopoulos

Valencia, Vietto non verrà riscattato. L'attaccante torna all'Atletico

Real Madrid, clamoroso dalla Spagna: Zidane via "per colpa" del figlio

Ag. Yaya Touré: "Guardiola, la magia nera ti punirà. Finirai come Benfica"

Nizza, c'è l'accordo con Vieira. Ma prima l'ultima col New York City

Reyes va in Cina. L'ex Atletico Madrid giocherà in seconda divisione

Lichtsteiner: "Nuova era, qui per riportare l'Arsenal in Champions"

Manchester City, si continua a lavorare in prospettiva: piace Ndombelé

Gudjohnsen difende Guardiola: "Non so da dove vengano accuse Touré"

Cillessen: "Arsenal e Liverpool ottimi club, ma il Barça non mi vende"

Secondo quanto riportato da FcInternews.it , dopo l'incontro odierno in Lega Serie A, il Genoa ha visto Oscar Damiani , agente che cura gli interessi del portiere di proprietà dell'Inter, Ionut Radu . Tra il club ligure e il giocatore è già stato trovato un accordo, ora devono essere definiti i dettagli con i nerazzurri che le parti non faranno fatica a sistemare più avanti. Probabilmente, è la cifra dell'eventuale cessione l'ultimo argomento da mettere sul tavolo.

