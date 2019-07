© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Incontro in Lega tra Beppe Marotta e Guido Fienga per discutere del futuro di Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i dirigenti si vedranno nella giornata di oggi e proveranno a riprendere la trattativa in mano, visto che negli ultimi giorni i rapporti tra le parti sono stati freddi, tanto che il dirigente nerazzurro, a margine della conferenza stampa di ieri di Antonio Conte ha parlato di partita a scacchi.