Inter, incontro tra Tinti e Ausilio ad Appiano. Rinnovo per Ranocchia?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è tenuto oggi ad Appiano un incontro tra l'agente di Andrea Ranocchia, Tullio Tinti, e la dirigenza dell'Inter (in particolare il ds Piero Ausilio) per parlare del rinnovo del contratto del difensore, che scadrà a giugno. Come riporta Sky Sport, non è da escludere che la sua esperienza in maglia nerazzurra possa continuare.