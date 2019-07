Inter, incredibile Bale: può arrivare in prestito dal Jiangsu Suning

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gareth Bale si appresta a mettere la firma su un sontuoso contratto triennale con lo Jiangsu Suning da 22 milioni di euro a stagione. Ma, secondo la Reuters, il fatto che il gallese si leghi alla formazione di Nanchino non significa automaticamente che il giocatore scenderà in campo nella Chinese Super League quando la squadra di Cosmin Olaroiu riprenderà a lavorare dopo la chiusura del mercato in Cina, fra tre giorni. Suning, infatti, in virtù delle regole sul tesseramento dei calciatori stranieri, e considerato anche l'arrivo di Joao Miranda dopo la sua risoluzione proprio con l'Inter, potrebbe infatti decidere di fare con Bale quanto fatto con Trent Sainsbury nel 2017, ovvero cedere in prestito il campione ex Real Madrid all'Inter per tenersi sotto il limite dei non cinesi. Ipotesi tutta da verificare, ma secondo l'agenzia internazionale l'eventualità di vedere Bale a San Siro è più concreta di quanto si pensi. Lo riporta FcInternews.it.