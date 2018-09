Inter, incremento record del brand: 100% in più, ora è il 13° d'Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo i dati riportato da Brand Finance la crescita economica dell'Inter è pari al 100% nell'ultimo anno. Un balzo in avanti importantissimo, che sottolinea anche come l'apporto di Suning sia stato determinante in questa scalata, passando da 151 milioni a 389. Più del triplo dell'ultimo dato riferibile all’era Thohir. Un anno fa il club era al ventottesimo posto, ora invece è molto vicino alla Juventus, due posizioni più su. Un incremento da record per i nerazzurri, il cui futuro da questo punto di vista si prospetta roseo. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.