Inter, incroci con la Juve tra panchina e mercato

Fonte: Sportitalia

© foto di Federico De Luca

Il cerchio si stringe, e le mosse stanno per entrare nella loro fase operativa. I fronti più caldi sono quelli legati ad Inter e Juventus, anche per i discorsi che trascendono dal mercato dei giocatori e sconfinano in quelli degli allenatori. Per quanto riguarda l’Inter la scelta è già stata fatta da tempo e corrisponde al profilo di Antonio Conte: una decisione forte che comporterà delle scelte di mercato importanti, come dimostrato dal forte inserimento dei nerazzurri nella corsa a Federico Chiesa, e dagli incroci che invece riguarderanno altri profili di rilievo tecnico ed economico. Per comprendere di cosa si tratta, occorre però addentrarsi nell’universo bianconero: una realtà che non ha ancora un condottiero, ma sta fornendo degli indizi che portano nella direzione di Sarri, facendosi forte anche delle dichiarazioni di distacco che l’allenatore del Chelsea ha espresso nei confronti del suo club. Una scelta che si porta dietro delle considerazioni di mercato, come nel caso di Barella: uno che l’Inter segue da quasi un anno, ma che certamente rientrerebbe nella lista della spesa bianconera se l’ex tecnico del Napoli fosse al timone di una squadra con le briglie sciolte sul mercato.

Prescindono dall’allenatore, invece, i potenziali altri investimenti sul mercato: l’accelerata sul fronte Milinkovic Savic, tanto per entrare nel concreto, o anche il surriscaldarsi della pista Paul Pogba, più nostalgico che mai quando si raffronta con un passato bianconero che, chissà, potrebbe anche rappresentare il suo futuro.