Inter, incrocio argentino: uno da cedere, l’altro da blindare

Nella bagarre argentina che coinvolgerà l’attacco dell’Inter nella prossima estate, potenziali buone e cattive notizie si alternano in attesa di avere qualche certezza. I nomi caldi sono quelli dell’ex capitano ma tutt’ora asset patrimoniale nerazzurro Mauro Icardi, e del gioiello più luminoso del presente interista, ovvero l’amico Lautaro Martinez. La staffetta tra i due ha premiato la scelta nerazzurra di stravolgere il reparto, ma sono le prossime settimane che sembrano destinate a fornire l’indirizzo decisivo per il futuro tecnico ed economico del club milanese. La schiarita sul fronte parigino da un lato, e i sempre ardenti desideri catalani sul fronte Barça dall’altro, continuano a tenere banco. Nello scenario ideale per Marotta ci sarebbe il riscatto di Icardi da parte del Psg, che dovrà peraltro porsi il problema di sostituire il partente Cavani e con l’ex numero 9 dell’Inter avrebbe la soluzione già in casa. L’incasso che ne conseguirebbe permetterebbe ai nerazzurri di predisporre un piano di rafforzamento di grande livello per gli altri reparti in vista della prossima stagione, senza porre limiti ai sogni specie per la linea mediana. All’opposto c’è invece il discorso legato a Lautaro: perdere il Toro rappresenterebbe più un problema che una soluzione, nonostante la clausola da 111 milioni. Reperire un sostituto di quel livello potenziale e con lo stesso grado di appeal raggiunto nell’accoppiata con Lukaku sarebbe oggettivamente complicato, ed allora si spingerà con forza per un rinnovo di contratto che accontenti il numero 10 e metta l’Inter al sicuro da ogni sorpresa. Di certo, per entrambe le questioni aperte, le sirene di mercato sono tutt’altro che finite.