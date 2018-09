Inter, infiammazione al ginocchio sinistro per Vrsaljko

Fonte: Alessandro Rimi

Sime Vrsaljko ieri non ha preso parte alla partita persa dalla sua Inter contro il Parma. Il croato soffre di una gonalgia sinistra, la conseguenza di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, un problema riscontrato in Nations League e che l'aveva già limitato negli ultimi Mondiali ai quarti di finale. Trattasi di un'infiammazione osseo-cartilaginea, e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.