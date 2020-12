Inter, ingaggio low cost e la fiducia di Conte: Pellè è l'ultima idea per l'attacco

vedi letture

Graziano Pellé potrebbe rappresentare un'idea low cost per l'attacco dell'Inter. L'attaccante, che ha terminato vincendo un trofeo la propria esperienza in Cina con lo Shandong Luneng e segnando in finale contro il Jiangsu Suning, ha guadagnato 15 milioni netti negli ultimi anni e ora potrebbe accontentarsi di un ingaggio non superiore a quello di Pinamonti in uscita. Il gradimento di Conte non è in dubbio fin dai tempi della Nazionale e il fatto che nonostante non provenga da un campionato importante, sia stato sempre in campo fino a pochi giorni fa, può essere un punto importante in suo favore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.