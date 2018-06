Inter, inserimento per Ndombelé. C'è anche il Napoli sul mediano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta beIN Sports, Tanguy Ndombèlé sarebbe anche nel mirino dell'Inter. Reduce dalla stagione con la maglia del Lione, il centrocampista classe 1996 sarebbe ora sul taccuino di tante società. In Italia anche il Napoli sarebbe sulle tracce dell'ex Amiens, in Premier League piacerebbe a Chelsea e Tottenham mentre l'Atletico Madrid, in Spagna, lo avrebbe messo altrettanto sul suo taccuino.