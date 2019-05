In Inghilterra, il Daily Mirror in particolare, si parla di un futuro in una big per Kieran Tierney 21enne terzino destro del Celtic Glasgow. Anche il Napoli sarebbe interessato allo scozzese, ma anche l'Inter, molto attento ai movimenti degli esterni che giocano all'estero, come dimostrano gli affari legati a Cancelo e Cedric Soares, oltre al Leicester, sulle sue tracce già nel mese di gennaio. Sembra che il Celtic abbia rifiutato circa 25 milioni di euro dall'Arsenal nell'ultimo mercato di gennaio, il che la dice lunga su quanto il giocatore sia valutato.

Terzino sempre presente - 21 anni, mannese, è stato uno dei grandi protagonisti della formazione biancoverde in questa stagione con ben 40 presenze tra campionato e le varie coppe. Così importante che gli scozzesi gli hanno negato il salto nella Premier League a gennaio, dicendo no all'Arsenal che lo voleva per sostituire Bellerin.