Inter, inserimento su Sensi: si prospetta un derby di mercato col Milan

Non solo il Milan, si prospetta un derby di mercato per Stefano Sensi. Come riporta Sky Sport, anche l'Inter avrebbe infatti messo gli occhi sul centrocampista di proprietà del Sassuolo. Nelle ultime ore l'agente del giocatore ha incontrato la dirigenza rossonera, ma i nerazzurri sono pronti a inserirsi con forza nella trattativa.