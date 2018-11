Inter, insidia Frosinone prima di 3 match fondamentali per le ambizioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"C'è in ballo una fetta del nostro futuro. Deve esserci una crescita totale e non solo in funzione di qualche partita. Dobbiamo dare forte considerazione a qualsiasi avversario". Non ammette cali di tensione Luciano Spalletti, che sa bene quali insidie si celino dietro la sfida di questa sera contro il Frosinone. La squadra di Moreno Longo è in forte crescita dopo le grandi difficoltà riscontrate nelle prime giornate di campionato. Sei punti nelle ultime tre partite sono un ottimo biglietto da visita per i ciociari, che cercheranno l'impresa a San Siro. La prima volta non andò bene: esattamente tre anni fa finì 4-0 per i nerazzurri, grazie alle reti segnate da Biabiany, Murillo, Icardi e Brozovic, che diedero la vetta solitaria alla formazione allenata all'epoca dall'attuale CT della Nazionale Roberto Mancini.

L'obiettivo dell'Inter, oggi, è quello di dimenticare la rovinosa caduta di Bergamo e mettere fieno in cascina prima della delicata sfida di Wembley, crocevia fondamentale della stagione. Vincere e convincere contro il Frosinone può dare entusiasmo per affrontare al meglio il Tottenham di Pochettino e per arrivare lanciati al doppio scontro diretto consecutivo, contro Roma e Juventus. Due partite che diranno quali sono le reali ambizioni dei ragazzi di Spalletti e se davvero, come dice il mister di Certaldo, questa rosa è all'altezza dei traguardi che si è prefissata di raggiungere.