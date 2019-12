© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Inter pensa a Thomas Meunier, possibile colpo a parametro zero. Il terzino belga è infatti in scadenza a giugno con il Paris Saint-Germain e la trattativa per il rinnovo non sembra decollare. Come riportato da Fcinternews.it, in Italia avrebbero chiesto informazioni proprio l’Inter e la Juventus, mentre all’estero c’è stato un sondaggio da parte del Manchester United. Il belga avrebbe ricevuto un feedback positivo sul campionato anche da parte degli amici e compagni di Nazionale Romelu Lukaku e Dries Mertens, il primo già all’Inter, il secondo obiettivo proprio dei nerazzurri.

Le richieste - Il calciatore vorrebbe un quadriennale da cinque milioni di euro netti a stagione più premi. Una richiesta congrua, visto che il club che lo prenderà non dovrà sborsare nulla per il cartellino del terzino classe 1991. L’Inter sta facendo le proprie valutazioni, continuando a seguire la vicenda con grande attenzione.