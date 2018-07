Inter, interesse reale per Di Maria: è in uscita dal PSG

© foto di Imago/Image Sport

Angel Di Maria è in uscita dal PSG, visto e considerato che il nuovo allenatore Thomas Tuchel preferirebbe tenere Gonçalo Guedes e non l'argentino. A riferirlo è Paris United, secondo cui sul Fideo ci sono due interessi reali: Atletico Madrid e Inter. Adesso si attende il ritorno dalle vacanze per chiarire la situazione dell'ex Real Madrid.