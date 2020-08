Inter, intermediari al lavoro per portare Milan Skriniar al Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain valuta con attenzione Milan Skriniar per rinforzare la difesa. Secondo quanto riporta Sky Sport, alcuni intermediari sarebbero al lavoro in queste ore per portare il centrale dell'Inter a Parigi. Il ds Leonardo cerca infatti un difensore per sostituire Thiago Silva.