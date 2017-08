Inter, intermediari del Valencia a Milano per chiudere l'acquisto di Murillo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore decisive per il futuro Jeison Murillo, sempre più vicino al ritorno in Liga e all'approdo Valencia. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, in questi minuti alcuni rappresentanti del club spagnolo sarebbero a Milano per cercare di chiudere il trasferimento del difensore colombiano, per cui sarebbe pronto un contratto da 2 milioni di euro a stagione più bonus.