Fonte: Inter.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Miranda è stato sottoposto in mattinata a riduzione chirurgica della frattura delle ossa nasali a seguito del trauma riportato domenica durante Inter-Spal. L'intervento, eseguito presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è perfettamente riuscito.

Risonanza magnetica per Marcelo Brozovic, sostituito al 42' della gara di campionato di domenica scorsa, a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. L'esame non ha riscontrato lesioni. Le condizioni di entrambi i giocatori saranno valutate giorno dopo giorno.