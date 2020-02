vedi letture

Inter, intesa con Chong. Poi può andare in prestito in Serie A

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'obiettivo Tahith Chong del Manchester United per l'Inter. I nerazzurri hanno un accordo di massimo con l'esterno d'attacco olandese in scadenza di contratto in estate coi Red Devils. Chong potrebbe così iniziare il ritiro estivo a Milano per poi andare a farsi le ossa altrove in prestito. Sassuolo e Parma sono già sull'attenti.