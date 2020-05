Inter, intesa con Mertens per il contratto ma occhio ai rilanci di Napoli e Chelsea

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez è ogni giorno di più vicino a dire addio all'Inter per approdare al Barcellona, soprattutto da quando il Barça avrebbe iniziato a preparare la strategia passando da Joao Cancelo e dal suo ritorno in nerazzurro. Per questo Ausilio e Marotta si stanno provando a cautelare portando avanti la trattativa con Dries Mertens, con cui ci sarebbe già un accordo di massima sulla parte fissa del contratto (4,5 milioni) anche se manca l'intesa su premio alla firma e bonus stagionali. L'Inter è ottimista in merito al ricongiungimento tra Lukaku e l'attaccante attualmente in forza al Napoli ma ancora non può cantare vittoria perché è atteso nei prossimi giorni il rilancio partenopeo e perché sulle sue tracce resta vigile e attivo anche il Chelsea.