Inter, intesa con Vidal. Gli agenti al lavoro per avere il via libera dal Barcellona

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa che dovrebbe portare Arturo Vidal all'Inter. C'è già un'intesa di massima tra il giocatore e i nerazzurri mentre gli agenti del centrocampista cileno hanno contattato il club catalano per accelerare la risoluzione del contratto. La volontà dell'Inter è infatti quella di non dover pagare un indennizzo al Barcellona, considerato che Vidal non rientra nel progetto. Tuttavia con la situazione attuale in seno alla società blaugrana, col caso Messi da risolvere, tutto sta passando in secondo piano rallentando qualsiasi altra trattativa.