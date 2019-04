Inter, ipotesi scambio Icardi-Cavani: il nodo è l'ingaggio del Matador

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibile ipotesi di scambio in attacco tra l'Inter e il Paris Saint Germain. I francesi guardano con interesse l'ex capitano nerazzurro Mauro Icardi e con Edinson Cavani in scadenza nel 2020 è possibile che i due centravanti possano scambiarsi la maglia. Il nodo principale è l'ingaggio del Matador che prende 10 milioni di euro all'anno più bonus, troppi per le casse del club milanese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.