Inter, Jindong Zhang vuole Conte: si valutano i costi dell'operazione

Jindong Zhang ha le idee chiare per l'Inter della prossima stagione e il nome per la panchina del padre del presidente nerazzurro, Steven, vorrebbe solo e soltanto Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera la proprietà sta comunque facendo alcune valutazioni, visto che ritiene difficile ridurre drasticamente il gap contro la Juventus in una sola stagione e per questo non vorrebbe avere due allenatori a libro paga, visto il contratto ancora in essere di Luciano Spalletti.